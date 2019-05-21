В четвертьфинале ЧМ Россия сыграет с США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Национальная команда США стала соперником сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира в Словакии.

Об этом стало известно во вторник по окончании группового этапа турнира. Сборная России, заняв первое место в группе В, согласно регламенту, попала на команду, ставшую четвертой в группе А. Ею после поражения от Канады (0:3) в седьмом туре стала сборная США.

Остальные пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Канада (1-е место в группе А)– Швейцария (4-е место в группе В), Финляндия (2)– Швеция (3), Германия (3) – Чехия (2).

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 23 мая, победитель турнира станет известен 26 мая.