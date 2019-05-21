Россия победила Швецию на ЧМ

Болельщики сборных России и Швеции на матче ЧМ в Словакии Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России добились победы над национальной командой Швеции в заключительном седьмом туре чемпионата мира в Словакии.

Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 7:4 (0:1, 6:0, 1:3) в пользу россиян. В их составе голы провели Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Таким образом, сборная России выиграла все семь матчей группового этапа, набрала 21 очко и вышла в четвертьфинал с первого места в группе В.

Ранее сборная России победила Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0).