Назван состав сборной России по хоккею на матч со Швецией
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч седьмого тура чемпионата мира в Словакии.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.
Звенья:
Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;
Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;
Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов.
Матч пройдет в Братиславе во вторник и начнется в 21:15 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.
В настоящее время сборная России лидирует в группе В, в ее активе 18 очков, Швеция – на третьем месте, 15 баллов. Обе команды ранее обеспечили себе участие в четвертьфинале.