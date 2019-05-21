Назван состав сборной России по хоккею на матч со Швецией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом команды на матч седьмого тура чемпионата мира в Словакии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев.

Звенья:



Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин – Евгений Дадонов;



Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов;



Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров;



Никита Задоров, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч пройдет в Братиславе во вторник и начнется в 21:15 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.

В настоящее время сборная России лидирует в группе В, в ее активе 18 очков, Швеция – на третьем месте, 15 баллов. Обе команды ранее обеспечили себе участие в четвертьфинале.