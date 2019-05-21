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Швеция - Россия. Онлайн

Хоккеисты сборной России пропустили первую шайбу и уступают в счете

Швеция - Россия. Онлайн
Болельщик сборной России на чемпионате мира в Словакии
Фото: Reuters

Игра проходит в Братиславе

А вот и окончание первого периода! Встретимся после перерыва!

20'

Кучеров, разворачиваясь, бросает с близкого расстояния! Но не попадает по воротам!

20'

Российские игроки с трудом выцарапали шайбу у соперника, находясь у ворот Василевского

19'

Капризов опасно бросал: защитник подставил клюшку, чем лишил нас повода порадоваться голу. 

18'

:)

17'

Сборная России - в полном составе!

17'

А вот сейчас Василевский отразил два броска подряд!

16'

Одна минута штрафного времени позади. Швеция ничего ха это время не смогла сделать. Я даже и забыл, что мы в меньшинстве

15'
Удаление

В свою очередь, Кирилл Капризов попал на скамью штрафников. Мы вновь побываем в меньшинстве

15'

Наши прибавили в активности и вроде как даже попали в штангу!

14'

Кучеров мощно бросил! В ворота не попал!

13'

Между тем, Канада выигрывает у США уже со счетом 2:0. О чем свидетельствуют эти пляски

12'

Сборная России - в полном составе!

11'

Шайба покинула зону сборной России, шведы пытаются вернуть ее обратно

11'

Шведы в нашей зоне, доводят комбинации до бросков. Однако Василевский надежен. Да и без "однако": просто надежен!

10'
Удаление

Еще одна неприятность у нас. Сергей Андронов нарушил правила и оставил сборную России в меньшинстве. Удаление

9'

...и тут Андреич возмутился

9'

Бросок по воротам Василевского с близкого расстояния! Вратарь шайбу ловит!

8'

Ликует шведская часть трибун: Габриэль Ландеског дальним бросок поразил ворота сборной России. Швеция ведет - 1:0

8'
Гол!!!

Швеция - Россия. 1:0

7'

Василевскому пришлось отражать бросок. Вскоре последовал новый выстрел со стороны шведов - неточно

6'

Спасибо, Илья Андреич, за помощь!

5'

Малкин пытался забросить шайбу в ворота. Его выстрел не прошел

4'

Вы знаете, а мне тоже - с детства - симпатично российско-шведское противостояние в хоккее из-за сочетания цветов!

3'

Кстати, сборная Канады уже выигрывает у США - 1:0

2'

Ворота сборной России сейчас защищает Андрей Василевский. У противоположных ворот расположился (и, кстати, поучаствовал здесь в игровом моменте) Якоб Маркстрем

2'

Швеция опасно атакует. Но и россияне надежно обороняются. Хорошо я комментирую матч?

1'

Хоккеисты сборной Швеции контролируют шайбу в своей зоне. Матч начался!

Команды на раскатке перед матчем. Чувствуются, что наши действуют качественно, с бОльшим потенциалом на успех!

Если вы не любители мультипликации (советской или нет - без разницы) и, скучая, но настойчиво, нажимаете на F5, предлагаю вам посмотреть интересную фотоподборку интересных кадров, сделанную нашей бильд-редактором Машей. 

До начала игры Швеция - Россия времени еще хватает. Почему бы и не посмотреть актуальный мультфильм?

Если наши сегодня не продуют шведам, а американцы продуют канадцам, мы в четвертьфинале сыграем с американцами

Сейчас турнирное положение в первой четверке, обеспечившей себе выход в плей-офф из группы А выглядит так: 1.Финляндия - 16 очков (7 игр), 2.Канада - 15 (6), 3.Германия - 15 (7), 4.США - 14 (6).

В это же время в Кошице пройдет матч группы А между потомками родоначальников хоккея, игроков сборной Канады, и сборной США. Вероятно, кто-то из них станет соперником россиян в четвертьфинале!

Состав сборной России на игру:

Если что перепутал, поправьте

Для того, чтобы сохранить первое место, команде Ильи Воробьева нужно как минимум удержать ничью в основное время: тогда Россия заработает 1 балл, а Швеция – 2. В случае победы Швеции в основное время, по 18 очков будут иметь она, Россия и Чехия. Высшее место из них займет команда, у которой лучшие показатели по разнице заброшенных-пропущенных шайб (сейчас у России 29:3, у Чехии 39:14, у Швеции 37:14), по числу голов и, в случае необходимости, - по ряду других критериев. Шведам, чтобы сместить Россию с первого места, нужно побеждать ее в основное время с разницей в 11 голов.

Между тем, все эти три команды, а также Швейцария уже обеспечили себе место в четвертьфинале.

Сейчас у сборной России 18 очков, она лидирует в группе В. У Швеции - 15 баллов. На втором месте - Чехия, 18 очков.

Меня зовут Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 21:15 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча седьмого тура проходящего в Словакии чемпионата мира. Сборная России играет с действующим чемпионом, командой Швеции!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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