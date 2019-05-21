Швеция - Россия. Онлайн

Для того, чтобы сохранить первое место, команде Ильи Воробьева нужно как минимум удержать ничью в основное время: тогда Россия заработает 1 балл, а Швеция – 2. В случае победы Швеции в основное время, по 18 очков будут иметь она, Россия и Чехия. Высшее место из них займет команда, у которой лучшие показатели по разнице заброшенных-пропущенных шайб (сейчас у России 29:3, у Чехии 39:14, у Швеции 37:14), по числу голов и, в случае необходимости, - по ряду других критериев. Шведам, чтобы сместить Россию с первого места, нужно побеждать ее в основное время с разницей в 11 голов.

Между тем, все эти три команды, а также Швейцария уже обеспечили себе место в четвертьфинале.