Швеция - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России пропустили первую шайбу и уступают в счете
Игра проходит в Братиславе
А вот и окончание первого периода! Встретимся после перерыва!
Кучеров, разворачиваясь, бросает с близкого расстояния! Но не попадает по воротам!
Российские игроки с трудом выцарапали шайбу у соперника, находясь у ворот Василевского
Капризов опасно бросал: защитник подставил клюшку, чем лишил нас повода порадоваться голу.
:)
Когда показали трибуны со шведскими болельщиками#РоссияШвеция #ЧМ2019 pic.twitter.com/Dh2JS51r0y— кейтхен (@Yoongikat) May 21, 2019
Сборная России - в полном составе!
А вот сейчас Василевский отразил два броска подряд!
Одна минута штрафного времени позади. Швеция ничего ха это время не смогла сделать. Я даже и забыл, что мы в меньшинстве
В свою очередь, Кирилл Капризов попал на скамью штрафников. Мы вновь побываем в меньшинстве
Наши прибавили в активности и вроде как даже попали в штангу!
Кучеров мощно бросил! В ворота не попал!
Между тем, Канада выигрывает у США уже со счетом 2:0. О чем свидетельствуют эти пляски
🚨🇨🇦 Mantha muscles van Riemsdyk off the puck and goes the other way with Turris, who makes it 2-0 @HC_Men #CANUSA #IIHFWorlds pic.twitter.com/y77lgZPSSF— IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2019
Сборная России - в полном составе!
Шайба покинула зону сборной России, шведы пытаются вернуть ее обратно
Шведы в нашей зоне, доводят комбинации до бросков. Однако Василевский надежен. Да и без "однако": просто надежен!
Еще одна неприятность у нас. Сергей Андронов нарушил правила и оставил сборную России в меньшинстве. Удаление
...и тут Андреич возмутился
#РоссияШвеция Ёлки-иголки.Шведы на 8-й минуте периода №1 счёт открыли-0:1.Чем ответят наши?— Илья Андреевич (@ilja2012ru) May 21, 2019
Бросок по воротам Василевского с близкого расстояния! Вратарь шайбу ловит!
Ликует шведская часть трибун: Габриэль Ландеског дальним бросок поразил ворота сборной России. Швеция ведет - 1:0
Швеция - Россия. 1:0
Василевскому пришлось отражать бросок. Вскоре последовал новый выстрел со стороны шведов - неточно
Спасибо, Илья Андреич, за помощь!
#РоссияШвеция Офсайд у шведов.Идёт 6-я минута периода №1,счёт не открыт.— Илья Андреевич (@ilja2012ru) May 21, 2019
Малкин пытался забросить шайбу в ворота. Его выстрел не прошел
Вы знаете, а мне тоже - с детства - симпатично российско-шведское противостояние в хоккее из-за сочетания цветов!
Ну что, погнали? Дважды подряд чемпионы шведы и наша звёздная сборная - Красная машина. Кто кого🇷🇺🏒🇸🇪— Тари (@luaescua) May 21, 2019
Как же я люблю смотреть наших со шведами 😊классика)) Жёлтый и красный 😁#РоссияШвеция
Кстати, сборная Канады уже выигрывает у США - 1:0
Ворота сборной России сейчас защищает Андрей Василевский. У противоположных ворот расположился (и, кстати, поучаствовал здесь в игровом моменте) Якоб Маркстрем
Швеция опасно атакует. Но и россияне надежно обороняются. Хорошо я комментирую матч?
Хоккеисты сборной Швеции контролируют шайбу в своей зоне. Матч начался!
Команды на раскатке перед матчем. Чувствуются, что наши действуют качественно, с бОльшим потенциалом на успех!
И не только трибуны 🤗 #снамироссия pic.twitter.com/rd3Unc9Kko— Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.
Если вы не любители мультипликации (советской или нет - без разницы) и, скучая, но настойчиво, нажимаете на F5, предлагаю вам посмотреть интересную фотоподборку интересных кадров, сделанную нашей бильд-редактором Машей.
Фотохроника 21 мая https://t.co/vInA4VloEM— Интерфакс (@interfax_news) May 21, 2019
До начала игры Швеция - Россия времени еще хватает. Почему бы и не посмотреть актуальный мультфильм?
Если наши сегодня не продуют шведам, а американцы продуют канадцам, мы в четвертьфинале сыграем с американцами
Сейчас турнирное положение в первой четверке, обеспечившей себе выход в плей-офф из группы А выглядит так: 1.Финляндия - 16 очков (7 игр), 2.Канада - 15 (6), 3.Германия - 15 (7), 4.США - 14 (6).
В это же время в Кошице пройдет матч группы А между потомками родоначальников хоккея, игроков сборной Канады, и сборной США. Вероятно, кто-то из них станет соперником россиян в четвертьфинале!
Состав сборной России на игру:
Состав на сегодняшнюю игру против шведов 😌— Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2019 г.
⏰ 21:15 по мск
📺 «Первый канал» и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/034NT5Dj4I
Если что перепутал, поправьте
Между тем, все эти три команды, а также Швейцария уже обеспечили себе место в четвертьфинале.
Сейчас у сборной России 18 очков, она лидирует в группе В. У Швеции - 15 баллов. На втором месте - Чехия, 18 очков.
Меня зовут Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 21:15 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча седьмого тура проходящего в Словакии чемпионата мира. Сборная России играет с действующим чемпионом, командой Швеции!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!