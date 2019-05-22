ФК "Краснодар" подписал контракт с датчанином марокканского происхождения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" объявил о приобретении датского полузащитника марокканского происхождения Юнеса Намли из голландского "ПЕК Зволле".

"В настоящее время "Краснодар" урегулировал с "ПЕК Звлолле" все детали трансфера Юнеса Намли. Полузащитник подписал с черно-зелеными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года, и в июне начнет в составе своей новой команды готовится к старту сезона-2019/2020", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

Свой первый профессиональный контракт 24-летний футболист подписал в 2012 году с футбольным клубом АБ ("Акдемик Болбклуб"), выступавшим во второй по силе датской лиге. Юнес отыграл в составе этого коллектива полтора сезона, став, несмотря на юный возраст, одним из ведущих его игроков, после чего перебрался на повышение в "Херенвен" из элитного дивизиона Голландии.

В течение трех лет в "Херенвене" молодой полузащитник попеременно играл главную команду и молодежный состав, а затем сменил клубную прописку, перед началом сезона-2016/2017 в статусе свободного агента перейдя в другой голландский клуб, "ПЕК Зволле".