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Правительство РФ выделило 48 млн рублей победителям и призерам Универсиады

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На выплату денежного вознаграждения российским спортсменам, завоевавшим медали на Универсиаде-2019, а также их тренерам и специалистам из резервного фонда Правительства РФ выделено 48 миллионов 263 тысячи рублей.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

В распоряжении отмечается, что обладатели золотых медалей получат по 200 тысяч рублей; завоевавшие серебряные медали - по 125 тысяч рублей; бронзовые призеры - по 100 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение полагается и тренерам этих спортсменов. Тренер победителя Универсиады получит 100 тысяч рублей, наставник серебряного призера - 60 тысяч, тренер обладателя бронзы - 40 тысяч рублей.

"Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделенных Минспорту России из резервного фонда Правительства РФ", - отмечается в сообщении.

Всемирная зимняя универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. За медали боролись спортсмены из 58 государств. Сборная России выиграла медальный зачет, на ее счету 112 наград, из которых 41 золотая.

Универсиада Красноярск

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