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Четыре футболиста попали под стражу в Грузии за договорные матчи

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Четырех грузинских футболистов, обвиняемых по делу о договорных матчах, приговорили к предварительному заключению, а семерых освободили под залог в размере 10 тысяч лари ($3,7 тыс.).

Спорт11 футболистов задержаны в Грузии за организацию договорных матчейЧитать подробнее

По решению суда под стражу отправлены Ника Даушвили, Вахтанг Джакели, Лаша Чапидзе и Ираклий Хучуа. Под залог освобождены футболисты команды высшей лиги "ВИТ Джорджия" - Джонни Шерозия, Ника Маисурадзе, Паата Гудушаури, Георгий Гетиашвили и Нодар Кикнавелидзе, а также Роберт Имерлишвили и Ираклий Баджелидзе из ланчхутской "Гурии".

Спортсменам предъявили обвинения 21 мая. Служба госбезопасности Грузии задержала восьмерых действующих и трех бывших футболистов по факту договорных матчей.

Президент федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил журналистам, что вне зависимости от решения суда все задержанные понесут серьезные наказания, вплоть до пожизненного исключения их из футбола, понесут наказание и клубы, в которых они играли.

По информации грузинских СМИ, задержание футболистов произошло по двум договорным матчам, с которыми был связан некий грузинский бизнесмен, поставивший на тотализаторах весьма крупную сумму. После выигрыша он расплатился с футболистами в размере около 37 тысяч долларов США.

Грузия футбол

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