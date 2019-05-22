Главный тренер "Севильи" сменил должность в клубе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Испанский специалист Хоакин Капаррос покидает пост главного тренера "Севильи", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Отмечается, что 63-летний специалист останется работать в системе клуба, в следующем сезоне ему предложен пост в спортивном департаменте "Севильи".

По итогам сезона "Севилья", за которую играет экс-футболист московского "Спартака" Квинси Промес, заняла пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Капаррос работал с клубом с марта 2019 года. Также он тренировал "Севилью" с 2000 по 2005 год.