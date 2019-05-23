Зарплата Гвардиолы в "Ювентусе" составит 24 млн евро в год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола 4 июня подпишет контракт с итальянским "Ювентусом", сообщает Football Italia.

Сообщается, что срок действия контракта составит четыре года, по его условиям испанец будет зарабатывать 24 млн евро в год.

Пост главного тренера "Ювентуса" сейчас вакантен: недавно сообщалось о том, что Массимилиано Аллегри его освободил. Сделал он это после очередного триумфа в чемпионате Италии: Серию А с "Юветусом" он выигрывал каждый сезон, как только в 2014 году возглавил команду. А вот еврокубки ему не покорялись: В 2015 и 2017 годах туринский клуб выходил в финал Лиги чемпионов, но проигрывал. В нынешнем розыгрыше "Ювентус" уступил в 1/4 финала "Аяксу".

Что касается Хосепа Гвардиолы, он с "Манчестер Сити" второй раз подряд выиграл чемпионат Англии. Еврокубки он выигрывал, но с другими клубами – испанской "Барселоной" (по два раза Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА) и немецкой "Баварией" (Суперкубок УЕФА). Кроме того, "Барселону" дважды приводил к выигрышу Клубного чемпионата мира, "Баварию" – один раз.