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РФС задумал расширить премьер-лигу до 18 клубов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU -

Российский футбольный союз (РФС) намерен рассмотреть вопрос о расширении числа клубов-участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18, сообщает пресс-служба РФС после заседания исполкома в четверг.

"На исполкоме было принято решение проработать вопрос о возможном расширении числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 команд, начиная со спортивного сезона 2020/2021 годов", - говорится в сообщении.

В настоящее время в премьер-лиге выступают 16 клубов.

футбол РФС Александр Дюков

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