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Президент РФС выступил за смену лимита на легионеров

Президент РФС выступил за смену лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает оптимальной формулу лимита на легионеров "8 иностранцев + 17 россиян" в заявке на сезон и надеется, что она будет введена.

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"Ранее я говорил, что против лимитов, остаюсь при том же мнении. Но в данный момент было бы неправильно отказываться от лимита, поэтому в ближайшее время мы останемся в рамках лимита 6+5 (6 иностранцев+5 россиян в составе команды на поле во время игры – ИФ)". Формула "8+17" мне ближе, мы сможем сделать при нем шаг вперед", - сказал Дюков на пресс-конференции в четверг.

"У каждого варианта есть плюсы и минусы, но при варианте "8+17" плюсов больше. Я обсуждал этот вопрос с рядом тренеров, они поддерживают вариант "8+17", говорят, что им так проще работать и принимать решение. Мы намерены серьезно развивать детско-юношеский футбол и нам важно, чтобы молодые игроки-россияне имели возможность получать игровую практику", - добавил он.

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Дюков подчеркнул, что говорить о полной отмене лимита в российском футболе пока рано.

"Все будет зависеть от того, как быстро мы создадим системы подготовки резерва. Много неопределенности, надо несколько лет, чтобы понять… Мы начали реформу, принимаем важные и нужные решения, надо смотреть, как быстро мы получим эффект. Следующим шагом могло бы быть ослабление требования по легионерам в заявке, но пока об этом говорить рано", - отметил глава РФС.

В настоящее время в РПЛ действует лимит "6+5", согласно которому на поле в составе одной команды могут находиться не более шести иностранных футболистов, их количество в заявке не ограничено.

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