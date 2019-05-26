Россия - Чехия. Онлайн
Матч проходит в Братиславе
Россия - Чехия. 1:0
Вроде профессионал высокого уровня, а чешского вратаря так и не представил. Это Шимон Грубец, он сейчас отразил опаснейший бросок Никиты Гусева
Василевский тоже в игре: отбивает он шайбу, пущенную по направлению ворот
Зайцев бросал от синей линии, не прошел бросок
Финал Канада - Финляндия начнется сегодня в 21:15 по московскому времени
Болельщик негодует, считает, что российские игроки могли бы кататься и быстрее
Вы че как сонные мухи— Шпагат Сорокина (@DanTeS137) May 26, 2019
Собрались, девочки#RusCze #РоссияЧехия #ЧМХ2019
Сборная Чехии - в полном составе
Кучеров стреляет - вратарь ловит шайбу
Пока не удается россиянам толком закрепиться в зоне соперника
Овечкин бросает! Эх, неточно!
Томаш Зогорна оставляет сборную Чехии в меньшинстве, а команду России - в большинстве
Кучеров сильно бросает слева - неточно
Жарко у ворот чехов, броски за бросками идут с близкого расстояния. Вратарь отбивается как может
Овечкин, минуя игроков сборной Чехии, приблизился к воротам, но миновал, не сумев бросить, и их
👥 | V brance dnes Šimon Hrubec, pořadí útoků se změnami, mimo hru Moravčík, Chytil a Francouz.#RUSvCZE 🇷🇺🆚🇨🇿 #mshokej #jakolev #narodnitym pic.twitter.com/SWt8pfGc8o— Hokejový nároďák (@narodnitym) May 26, 2019
Состав сборной Чехии тоже публикуем, у нас все по-взрослому
👥 | V brance dnes Šimon Hrubec, pořadí útoků se změnami, mimo hru Moravčík, Chytil a Francouz.#RUSvCZE 🇷🇺🆚🇨🇿 #mshokej #jakolev #narodnitym pic.twitter.com/SWt8pfGc8o— Hokejový nároďák (@narodnitym) May 26, 2019
Матч начался!
Турнирный путь россиян
На групповом этапе россиянам удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4). Набрав 21 очко, команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе.
В четвертьфинале россияне переиграли команду США (4:3). В полуфинале продули Финляндии (0:1)
Состав сборной России на игру!
Состав на матч за бронзу чемпионата мира 🙌🏻 #снамироссия pic.twitter.com/ICUCBKHKtl— Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Игра пройдет в Братиславе сегодня и начнется в 16:45 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Чехии, который сыграют, к сожалению, всего лишь за третье место чемпионата мира-2019.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!