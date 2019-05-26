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Россия - Чехия. Онлайн

Россия - Чехия. Онлайн
Игровой эпизод в игре этих команд на групповом этапе ЧМ
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Матч проходит в Братиславе

13'
Гол!!!

Россия - Чехия. 1:0

13'

Вроде профессионал высокого уровня, а чешского вратаря так и не представил. Это Шимон Грубец, он сейчас отразил опаснейший бросок Никиты Гусева

12'

Василевский тоже в игре: отбивает он шайбу, пущенную по направлению ворот

10'

Зайцев бросал от синей линии, не прошел бросок

9'

Финал Канада - Финляндия начнется сегодня в 21:15 по московскому времени

8'

Болельщик негодует, считает, что российские игроки могли бы кататься и быстрее

6'

Сборная Чехии - в полном составе

6'

Кучеров стреляет - вратарь ловит шайбу

6'

Пока не удается россиянам толком закрепиться в зоне соперника

5'

Овечкин бросает! Эх, неточно!

4'
Удаление

Томаш Зогорна оставляет сборную Чехии в меньшинстве, а команду России - в большинстве

4'

Кучеров сильно бросает слева - неточно

3'

Жарко у ворот чехов, броски за бросками идут с близкого расстояния. Вратарь отбивается как может

2'

Овечкин, минуя игроков сборной Чехии, приблизился к воротам, но миновал, не сумев бросить, и их

2'

Состав сборной Чехии тоже публикуем, у нас все по-взрослому

1'

Матч начался!

Турнирный путь россиян

На групповом этапе россиянам удалось победить Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0), Латвию (3:1), Швейцарию (3:0) и Швецию (7:4). Набрав 21 очко, команда Ильи Воробьева заняла первое место в группе.

В четвертьфинале россияне переиграли команду США (4:3). В полуфинале продули Финляндии (0:1)

Состав сборной России на игру!

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Игра пройдет в Братиславе сегодня и начнется в 16:45 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных России и Чехии, который сыграют, к сожалению, всего лишь за третье место чемпионата мира-2019.

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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