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Канада вышла в финал ЧМ по хоккею

Проигравшая сборная Чехии сыграет против России в матче за третье место

Канада вышла в финал ЧМ по хоккею
Дэймон Северсон (сборная Канады, слева) и Ондрей Палат (сборная Чехии)
Фото: Reuters

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Словакии, победив команду Чехии в 1/2 финала.

Игра в Братиславе закончилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Канадцы довели преимущество до пяти шайб, когда чехам удалось забросить одну (отличился Томаш Зогорна).

В финале сборная Канады сыграет со сборной Финляндии. Ранее в субботу финны обыграли сборную России со счетом 1:0.

Россия и Чехия поспорят за третье место в очном матче. Игра состоится в воскресенье в 16:45 по московскому времени.

Хоккей ЧМ по хоккею

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