Канада вышла в финал ЧМ по хоккею

Проигравшая сборная Чехии сыграет против России в матче за третье место

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Словакии, победив команду Чехии в 1/2 финала.

Игра в Братиславе закончилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Канадцы довели преимущество до пяти шайб, когда чехам удалось забросить одну (отличился Томаш Зогорна).

GAME OVER‼️ 🇨🇦 will battle 🇫🇮 for 🥇tomorrow after downing 🇨🇿 5-1 in the semifinals‼️



📊 https://t.co/9EI9wmhLiB#IIHFWorlds pic.twitter.com/6Z4661ldub