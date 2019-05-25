Канада вышла в финал ЧМ по хоккею

Проигравшая сборная Чехии сыграет против России в матче за третье место

Дэймон Северсон (сборная Канады, слева) и Ондрей Палат (сборная Чехии) Фото: Reuters

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Словакии, победив команду Чехии в 1/2 финала.

Игра в Братиславе закончилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Канадцы довели преимущество до пяти шайб, когда чехам удалось забросить одну (отличился Томаш Зогорна).

В финале сборная Канады сыграет со сборной Финляндии. Ранее в субботу финны обыграли сборную России со счетом 1:0.

🏒 Завтра за бронзу чемпионата мира поборемся с чехами, которые пропустили в финал Канаду (1:5).



В 16:45 по мск включайте "Первый канал", открывайте https://t.co/hVuJjUSFTb — вместе поболеем за сборную в нашем заключительном матче на турнире! #снамироссия pic.twitter.com/XfnUl6SXzs — Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.

Россия и Чехия поспорят за третье место в очном матче. Игра состоится в воскресенье в 16:45 по московскому времени.