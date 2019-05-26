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Шипулин победил в праймериз "ЕР" перед довыборами в Госдуму

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выиграл праймериз партии "Единой России", по итогам которого будет баллотироваться на досрочных выборах в Госдуму по одномандатному округу в Свердловской области.

Об этом сообщил секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий в воскресенье в ходе общения с председателем партии Дмитрием Медведевым при подведении итогов партийного предварительного голосования.

"Шесть кандидатов участвовало, в том числе олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Сегодня мы подводим итоги. Результат около 80% он у нас набрал по итогам голосования", - сказал Шептий.

По его словам, Шипулин стал сторонником партии. Территория одномандатного избирательного округа, по которому он предполагает избираться, "занимает чуть больше Свердловской области, почти полмиллиона избирателей, явка - более 30 тысяч людей, которые пришли на предварительное голосование".

Он отметил, что основная кампания начнется в середине июня этого года. Единый день голосования состоится в сентябре.

Единая Россия Антон Шипулин Свердловская область

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