Поиск

Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место ЧМ

Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место ЧМ
Игрок сборной России Никита Гусев после забитого гола во время серии буллитов на матче со сборной Чехии
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии.

В матче за третье место россияне переиграли национальную команду Чехии. Основное время игры завершилось вничью – 2:2. На 14-й минуте Михаил Григоренко вывел сборную России вперед. Через 41 секунду сборная Чехии провела ответный гол, автором которого стал Михал Ржепик. На 19-й минуте Доминик Кубалик сделал счет победным для чехов, в начале третьего периода Артем Анисимов сравнял счет.

В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Здесь отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.

Итоговый счет – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

В воскресенье в Братиславе пройдет финальный матч Канада – Финляндия, начало – 21:15 мск.

В четвертьфинале россияне переиграли команду США (4:3), в полуфинале уступили Финляндии (0:1).

В последний к настоящему моменту раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, а призером - бронзовым - становилась в 2017 году.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако "Формулы-1", Квят стал седьмым

Потапова выбила Кербер из "Ролан Гаррос", Кузнецова проиграла Кучовой

Потапова выбила Кербер из "Ролан Гаррос", Кузнецова проиграла Кучовой
Чемпионат мира по хоккею

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Чемпионат мира по хоккею

Россия - Чехия. Онлайн

Россия - Чехия. Онлайн
Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА забил 6 мячей "Крыльям" и обошел "Спартак" в борьбе за место в группе ЛЕ

Российская премьер-лига-2018/19

"Локомотив" стал серебряным призером чемпионата России по футболу

"Локомотив" стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Чемпионат мира по хоккею

Канада вышла в финал ЧМ по хоккею

Канада вышла в финал ЧМ по хоккею
Чемпионат мира по хоккею

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Чемпионат мира по хоккею

Россия - Финляндия. Онлайн

Россия - Финляндия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');