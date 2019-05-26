Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место ЧМ
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии.
В матче за третье место россияне переиграли национальную команду Чехии. Основное время игры завершилось вничью – 2:2. На 14-й минуте Михаил Григоренко вывел сборную России вперед. Через 41 секунду сборная Чехии провела ответный гол, автором которого стал Михал Ржепик. На 19-й минуте Доминик Кубалик сделал счет победным для чехов, в начале третьего периода Артем Анисимов сравнял счет.
В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Здесь отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.
Итоговый счет – 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.
Везём домой бронзу чемпионата мира! #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/Rh8dUcx1i2— Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.
В воскресенье в Братиславе пройдет финальный матч Канада – Финляндия, начало – 21:15 мск.
В четвертьфинале россияне переиграли команду США (4:3), в полуфинале уступили Финляндии (0:1).
В последний к настоящему моменту раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, а призером - бронзовым - становилась в 2017 году.