Канада - Финляндия. Онлайн

9'

Что касается Финляндии, то в группе А она выиграла у Канады (3:1),Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). В четвертьфинале они победили Швецию (5:4, в овертайме), в полуфинале - Россию (1:0).