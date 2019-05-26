Канада - Финляндия. Онлайн
Финал чемпионата мира по хоккею проходит в Братиславе
Бронзовым призером ЧМ-2019 стала сборная России
ГОЛ! Ши Теодор вывел сборную Канады вперед точным броском со средней дистанции!
Канада - Финляндия. 1:0
Что касается Финляндии, то в группе А она выиграла у Канады (3:1),Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). В четвертьфинале они победили Швецию (5:4, в овертайме), в полуфинале - Россию (1:0).
На групповом этапе сборная Канады уступила Финляндии (1:3) и победила Великобританию (8:0), Словакию (6:5), Францию (5:2), Германию (8:1), Данию (5:0), США (3:0). В четвертьфинале канадцы взяли верх над Швейцарией (3:2, в овертайме), в полуфинале переиграли Чехию (5:1).
Сборная Финляндии - в полном составе
И снова контратака сборной Финляндии! Юхо Ламмикко уходил в отрыв от защитников, но все же был настигнут ими!
Ворота сборной Канады сегодня защищает Мэтт Мюррей, ворота команды Финляндии - Кевин Ланкинен
...не смог он переиграть вратаря!
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Удаление у сборной Финляндии. Нарушил правила Мартин Антилла. Канада в большинстве
Острый момент у ворот канадской сборной. Голкипер отразил бросок с близкого расстояния
Как вы думаете, кто победит?
#HockeyTwitter: Who is capturing gold?! #CANFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2019
Матч начался!
Сегодня прошел матч за третье место. И завершился он победой...
Россия по буллитам победила Чехию в матче за третье место ЧМ https://t.co/mHOJvNQgvh— Интерфакс (@interfax_news) May 26, 2019
Матч пройдет сегодня в Братиславе и стартует в 21:15 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финала чемпионата мира Канада - Финляндия!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!