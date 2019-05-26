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Канада - Финляндия. Онлайн

Финал чемпионата мира по хоккею проходит в Братиславе

Канада - Финляндия. Онлайн
Игровой эпизод матча команд на групповом этапе ЧМ
Фото: Reuters

Бронзовым призером ЧМ-2019 стала сборная России

10'

ГОЛ! Ши Теодор вывел сборную Канады вперед точным броском со средней дистанции!

10'
Гол!!!

Канада - Финляндия. 1:0

9'

Что касается Финляндии, то в группе А она выиграла у Канады (3:1),Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0), Франции (3:0), а также уступила США (2:3, в овертайме) и Германии (2:4). В четвертьфинале они победили Швецию (5:4, в овертайме), в полуфинале - Россию (1:0).

8'

На групповом этапе сборная Канады уступила Финляндии (1:3) и победила Великобританию (8:0), Словакию (6:5), Францию (5:2), Германию (8:1), Данию (5:0), США (3:0). В четвертьфинале канадцы взяли верх над Швейцарией (3:2, в овертайме), в полуфинале переиграли Чехию (5:1).

7'

Сборная Финляндии - в полном составе

7'

И снова контратака сборной Финляндии! Юхо Ламмикко уходил в отрыв от защитников, но все же был настигнут ими!

7'

Ворота сборной Канады сегодня защищает Мэтт Мюррей, ворота команды Финляндии - Кевин Ланкинен

6'

...не смог он переиграть вратаря!

6'

Оливер Каски отправился реализовать буллит и...

6'

Контратака сборной Финляндии. Ере Саллинен выходил один на один и был сбит у ворот!

5'
Удаление

Удаление у сборной Финляндии. Нарушил правила Мартин Антилла. Канада в большинстве

3'

Острый момент у ворот канадской сборной. Голкипер отразил бросок с близкого расстояния

2'

Как вы думаете, кто победит?

1'

Матч начался!

Сегодня прошел матч за третье место. И завершился он победой...

Матч пройдет сегодня в Братиславе и стартует в 21:15 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финала чемпионата мира Канада - Финляндия!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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