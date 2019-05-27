Фильм о футбольном клубе "Динамо" снимет режиссер Пиманов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский режиссёр театра и кино, сценарист и журналист Алексей Пиманов снимет художественный фильм о футбольном клубе "Динамо", в котором расскажет о турне клуба по Великобритании в 1945 году, съемки начнутся в конце августа.

"Это художественное кино с большим прокатом, с хорошими артистами и потрясающим сценарием, который написали братья Олег и Владимир Пресняковы. Кино про удивительно красивых ребят, которые приехали в Англию и покорили всех своей добротой, добродушностью, потрясающим мастерством. Это удивительная история, мы все в нее влюблены и сейчас мы уже готовимся к запуску", - рассказал Пиманов "Интерфаксу".

Над сценарием фильма Пиманов и братья Пресняковы работали полгода."Я был просто счастлив, когда мы полгода работали над сценарием, удивительно талантливые люди, мы слышали друг друга и написали очень хороший сценарий, который высоко оценён всеми специалистами", - добавил режиссер.

Пиманов рассказал, что в основу фильма легла история о том, как в ноябре 1945 года, сразу после окончания Второй Мировой войны, когда Россия и Англия еще были союзниками, англичане пригласили чемпионов СССР по футболу московское "Динамо" приехать в Англию и сыграть 4 матча с четырьмя командами.

"Никто тогда не ожидал, что это турне выльется в, пожалуй, самое великое событие в истории советского и российского футбола. К сожалению, про него сейчас молодежь мало знает, я проводил опросы, но в советском союзе этому турне было посвящено много документальных фильмов, Гафт и Евтушенко писал об этом стихи, целый год после этого турне в кинотеатрах показывали документальных фильмы про это турне", - отметил Пиманов.

По словам режиссера, сейчас идет выбор объектов для съемок и кастинг. Но уже утвержден ряд актеров. "Главную роль Всеволода Боброва будет играть Алексей Бардуков, известный всем по фильму "Диверсант", - сказал Пиманов. Также в актерский состав фильма вошли Роман Курцын, Андрей Чернышев, Павел Трубинер, Алена Коломина, Евгения Лапина.

Во время съемок предполагается использовать много компьютерной графики, добавил режиссер. Часть съемок пройдет в Лондоне, часть в Санкт-Петербурге, где были найдены локации, очень похожие на Лондон. "Мы что-то будем снимать в Лондоне, что-то снимаем в Санкт-Петербурге, мы нашли очень интересные объекты, похожие на Лондон, будем их декорировать, будем рисовать Лондон. Мы уже разработали всю систему съемок", - отметил Пиманов.

Режиссер уточнил, что съемки проекта начнутся в конце августа – начале сентября этого года.