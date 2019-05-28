Поиск

Юрий Газинский продлил контракт с ФК "Краснодар"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский подписал новое соглашение с "Краснодаром", сообщает пресс-служба ФК.

Вместе с ним, контракты продлили российский защитник Александр Мартынович, защитник из Эквадора Кристиан Рамирес, а также бразильский нападающий Ари, ранее получивший российский паспорт.

"ФК "Краснодар" рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене", - говорится сообщении. Сроки новых соглашений не указываются.

Газинский играет в "Краснодаре" с лета 2013 года, Мартынович - с лета 2010г., Рамирес - с января 2017 г., Ари - с лета 2013 г.

футбол ФК Краснодар

Новости по теме

Новости

Главный тренер "Спартака" Кононов сохранил свой пост

В Госдуме прокомментировали видео с хоккеистом Кузнецовым и белым порошком

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Чемпионат мира по хоккею

Сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2020

Сборная России по хоккею узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2020

Игнашевич ушел из ЦСКА

Хоккеист сборной России Кузнецов опроверг факт употребления наркотиков

"Слован" покинет Континентальную хоккейную лигу

Не выходивший на связь с "Локомотивом" Денисов покинул клуб

ХК "Ак Барс" продлил контракт с рекордсменом страны Зариповым

Кудерметова победила Возняцки на старте "Ролан Гаррос"

Кудерметова победила Возняцки на старте "Ролан Гаррос"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');