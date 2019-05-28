Юрий Газинский продлил контракт с ФК "Краснодар"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский подписал новое соглашение с "Краснодаром", сообщает пресс-служба ФК.

Вместе с ним, контракты продлили российский защитник Александр Мартынович, защитник из Эквадора Кристиан Рамирес, а также бразильский нападающий Ари, ранее получивший российский паспорт.

"ФК "Краснодар" рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества с Мартыновичем, Рамиресом, Газинским и Ари поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене", - говорится сообщении. Сроки новых соглашений не указываются.

Газинский играет в "Краснодаре" с лета 2013 года, Мартынович - с лета 2010г., Рамирес - с января 2017 г., Ари - с лета 2013 г.