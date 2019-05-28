Названы города, которые примут матчи ЧМ-2022 во волейболу в России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Стали известны города, которые примут матчи мужского чемпионата мира 2022 года в России.

"Международная федерация волейбола (ФИВБ) на основании инспекционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. О двух дальнейших городах-организаторах ФИВБ объявит в течение следующего года", - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Турнир, в котором выступят 24 сборные, пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

На первом этапе команды будут разделены на шесть групп по четыре сборные в каждой.

Во второй этап выходят по 16 команд: по две сильнейшие от каждой группы плюс четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями. Эти 16 команд составят четыре группы по четыре сборных в каждой. В третий раунд ("Финал шести") выйдут победители этих групп плюс еще две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями.

На третьем групповом раунде шесть команд, продолжающих борьбу за награды, делятся на две тройки, по две лучшие сборные выходят в полуфинал.

На решающей стадии чемпионата мира пройдут полуфиналы (10 сентября), матч за третье место и финал (11 сентября).

Квалификация команд на чемпионат мира-2022 будет проходить по принципиально новой системе. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира). Путевки на ЧМ-2022 также получат по две лучшие команды с каждого континентального чемпионата 2021 года (Европа - 2; Азия, Австралия и Океания - 2, Африка - 2; Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна /NORCECA/ - 2; Южная Америка - 2). Оставшиеся 12 путевок будут разыграны на квалификационном турнире. В нем будут участвовать 24 команды, которые еще не отобраны на чемпионат мира, согласно мировому рейтингу ФИВБ.