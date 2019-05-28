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Хачанов победил отсутствующего в рейтинге ATP Штебе на "Ролан Гаррос"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

В стартовом раунде соревнования он переиграл немца Седрик-Марселя Штебе - 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

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По рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает наивысшее - 11-е - место среди россиян. Что касается Штебе, место среди участников "Ролан Гаррос" он получил по "специальному рейтингу", который дается игроку, пропустившему от полугода до двух лет из-за травмы. В случае такой вынужденной паузы в карьере место в рейтинге ATP замораживается. В настоящее время Штебе в рейтинге АТР отсутствует. Наивысшая позиция у него здесь - 71 место (в феврале 2013 года).

С Хачановым немецкий теннисист ранее не встречался.

После вылета Даниила Медведева и Алексея Ватутина Хачанов остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде "Ролан Гаррос".

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт - семь раз.

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