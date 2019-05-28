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"Умные" шайбы начнут использовать в КХЛ с сезона-2019/2020

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Умные" шайбы с чипами будут использоваться во время матчей Континентальной хоккейной лиги с сезона-2019/2020, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Со следующего сезона будут использоваться "умные" шайбы. Мы эту технологию уже опробовали во время Матча всех звезд в Казани, а также на играх некоторых клубов в "регулярке", - сообщил Чернышенко на пресс-конференции во вторник.

Он рассказал, что "в шайбы и свитера игроков будут вшиты специальные чипы, которые будут обмениваться информацией с локаторами, которые сто раз в секунду сообщают координаты игрока и шайбы".

"Информация может выводиться на куб, ей могут пользоваться тренер и журналисты. Там будет указана средняя и максимальная скорость, расстояние, которое пробежал хоккеист, тепловая карта и так далее", - добавил Чернышенко.

Он отметил, что Лига полностью берет на себя расходы, "клубы будут получать эту информацию бесплатно".

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