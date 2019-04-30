КХЛ опубликовала видео топ-10 голов регулярного сезона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте опубликовала десятку лучших голов, состоявшихся в матчах регулярного сезона КХЛ.

Возглавил этот список гол нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Александра Кадейкина в ворота магнитогорского "Металлурга" в гостевом матче регулярного чемпионата 16 октября 2018 года. Выйдя один на один с вратарем от левого борта, Кадейкин задвинул клюшкой шайбу себе за спину, оттуда и протолкнул ее в ворота между щитками голкипера Василия Кошечкина.

После пропущенного гола "Металлург" нашел в себе силы отыграться, но пропустил еще одну шайбу в овертайме и проиграл – 1:2.

Полный обзор топ-10 голов регулярного сезона КХЛ можно посмотреть здесь.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ-2018/19 стал московский ЦСКА, он же вскоре выиграл и Кубок Гагарина.