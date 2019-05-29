"Витесс" Слуцкого проиграл "Утрехту" Адвоката матч за путевку в Лигу Европы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, потерпел поражение от "Утрехта" в ответном финальном матче плей-офф чемпионата Голландии за право сыграть в Лиге Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле "Витесса", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Утрехта". Результат первой игры – 1:1.

В мини-турнире за дополнительную путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы участвовали клубы, занявшие по итогам чемпионата Голландии места с пятого (на этой строчке финишировала команда Слуцкого) по восьмое.

Таким образом, путевку в Лигу Европы заработал "Утрехт", главным тренером которого является Дик Адвокат. Как и Леонид Слуцкий, Адвокат в свое время работал главным тренером сборной России. Каждый из этих специалистов добивался успехов и на клубном уровне в России: Слуцкий вместе с московским ЦСКА, Адвокат – с петербургским "Зенитом". Их пути пересекались: против "Зенита" Адвоката играли возглавляемые на те моменты Слуцким ФК "Москва" и самарские "Крылья Советов".