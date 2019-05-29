ФК "Спартак" продлил контракт с Мелкадзе на три года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Александр Маслов покинул пост старшего тренера молодежной команды ФК "Ростов", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Я благодарю "Ростов" за полученный бесценный опыт. Клуб навсегда останется в моем сердце. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, а всех болельщиков - за потрясающую поддержку на матчах основной и молодежной команд. От всей души желаю "Ростову" удачи и побед", - приводятся в сообщении слова Александра Маслова.

Маслов вляется рекордсменом ФК "Ростов" в чемпионатах России как по количеству забитых мячей за всю историю клуба - 97, а в 1996 году стал лучшим бомбардиром чемпионата России и рекордсменом "Ростова" по количеству мячей забив за один сезон - 23 гола. Маслов выступал за "желто-синих" с 1993-го по 1997 год и с 2002-го по 2004-й, сыграв в 188 матчах.

В разное время он являлся тренером главной и молодежной команды ФК "Ростов".

В прошедшем молодежном первенстве подопечные Александра Маслова по итогам сезона заняли девятое место.