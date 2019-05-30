Роберто Карлос отказал "Анжи" в финансовой помощи

Футболист Роберто Карлос Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший игрок и тренер махачкалинского ФК "Анжи" бразилец Роберто Карлос заявил, что не сможет помочь клубу, который из-за финансовых проблем находится на грани исчезновения.

"Знаю, что у клуба проблемы. Думаю, команда в нынешнем виде прекратит свое существование. Но я надеюсь, что руководству удастся найти инвесторов и сохранить профессиональный статус клуба. Лично помочь клубу не смогу, но надеюсь, что у "Анжи" все будет хорошо", - сказал Карлос журналистам в Мадриде в четверг.

"Анжи" по итогам сезона-2018/19 занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и в следующем сезоне выступит в Футбольной национальной лиге. Также сообщалось о серьезных финансовых сложностях у дагестанского клуба.

Во вторник президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС сделает все возможное в рамках регламента и закона, чтобы помочь "Анжи".

В январе 2011 года владельцем "Анжи" стал Сулейман Керимов, после чего клуб занял одну из лидирующих позиций на российском трансферном рынке. Усилившись рядом известных российских и зарубежных футболистов, включая Роберто Карлоса, команда добилась стремительного прогресса и достигла небывалой для себя высоты - бронзы России-2012/13. Это позволило "Анжи" завоевать место среди участников Лиги Европы УЕФА.

В августе 2013 года Керимов решил сменить вектор развития клуба и сократить его бюджет. Дорогие и высокооплачиваемые российские и зарубежные футболисты были проданы,главный тренер Гус Хиддинк тоже ушел, что отразилось на спортивных результатах команды: финишировав на последнем месте в чемпионате России, команда покинула премьер-лигу. Потом она возвращалась обратно.

В августе 2012 года Роберто Карлос заявил о завершении карьеры футболиста и вошел в тренерский штаб "Анжи". По окончании сезона 2012/13 Карлос покинул "Анжи" и занял пост главного тренера турецкого клуба "Сивасспор".

Основную часть игровой карьеры Роберто Карлос провел в мадридском "Реале", в составе которого он четыре раза выиграл чемпионат Испании, по три – Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, дважды – Межконтинентальный кубок (ныне – ЧМ среди клубов), один раз – Суперкубок УЕФА.

Не обошли стороной спортсмена и титулы в составе сборной Бразилии. Он – чемпион мира, обладатель Кубка конфедераций и (дважды) Кубка Америки.