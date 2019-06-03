Камерунский футболист объяснил желание сыграть за сборную России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Камерунский воспитанник московского "Локомотива" полузащитник Гаэль Ондуа заявил о желании получить вызов в сборную России по футболу.

"Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе "Локомотива", — сказал 23-летний Ондуа, слова которого приводит Sport24.

"Мне тяжело принять решение… Столько лет прожил в России, мне здесь все нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна? Не знаю", - отметил он.

По словам футболиста, в России он пока считается легионером. "Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство", - сказал Ондуа.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне, а с детских лет живет в России, где работает его отец. Воспитывался в школе московского "Локомотива", сезон-2018/19 провел в махачкалинском "Анжи".

К настоящему моменту в сборной России были задействованы несколько иностранцев, получивших паспорт РФ – бразильцы Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Ари; сменивший немецкое гражданство на российское Роман Нойштедтер.