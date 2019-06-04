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Приведший "Реал" к поражению от ЦСКА Лопетеги возглавил "Севилью"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Севилья" объявил о назначении Хулена Лопетеги в качестве главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба "Севильи", 52-летний испанский специалист подписал контракт на три года. На посту главного тренера он сменил Хоакина Капарроса, ушедшего в отставку в мае.

В прошедшем чемпионате Испании "Севилья" заняла пятое место, а в Лиге Европы дошла до 1/8 финала, где уступила пражской "Славии".

Что касается Лопетеги, часть прошлого сезона он работал во главе мадридского "Реала". Уволен был 29 октября 2018 года – на следующий день после крупного (1:5) поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании. Под его руководством "Реал" проиграл также и московскому ЦСКА (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

футбол Испания ФК Севилья

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