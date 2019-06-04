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Британка Конта стала первой полуфиналисткой "Ролан Гаррос"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Британская теннисистка Йоханна Конта завоевала путевку в 1/2 финала турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

В четвертьфинале соревнования она нанесла поражение американке Слоан Стивенс.

Результат встречи – 6:1, 6:4 в пользу представительницы Великобритании. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

В полуфинале Конта сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия).

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.

теннис Ролан Гаррос

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