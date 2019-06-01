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Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"
Серена Уильямс на "Ролан Гаррос"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

В третьем круге она потерпела поражение от своей соотечественницы Софье Кенин – 2:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

Серена Уильямс – 23-кратная победительница турниров Большого шлема, из них два титула приходится на "Ролан Гаррос" (1999, 2010). Кроме того, она – четырехкратная олимпийская чемпионка: три золотые медали она выиграла в парном разряде, одну – в одиночном.

Софья Кенин – американка российского происхождения, родившаяся в Москве. С Сереной Уильямс она ранее не встречалась. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кенин занимает 35-е место, Уильямс – 10-е.

теннис Ролан Гаррос

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