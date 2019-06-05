В новом контракте Нурмагомедова с UFC назвали потенциального соперника бойца

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией, сообщает во вторник ESPN.

Как рассказал изданию менеджер спортсмена Али Абдель-Азиза, контракт рассчитан на несколько поединков, другие подробности договора он не раскрыл. В частности, в контракте имеется пункт, согласно которому Хабиб Нурмагомедов может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером в случае его возвращения в единоборства.

Нурмагомедов второй раз защитит титул чемпиона в поединке турнира UFC 242 с американцем Дастином Порье 7 сентября. В прошлом октябре он защитил титул в первый раз, победив ирландца Конора Макгрегора.