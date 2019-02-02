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Спорт

Хабиб Нурмагомедов связал с политикой его дисквалификацию на девять месяцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Наказание, которое Атлетическая комиссия Невады вынесла в отношении Хабиба Нурмагомедова, было политизированным, заявил российский боец в эфире телеканала "Матч ТВ" в субботу.

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"Я знал и раньше знал, что будет такое наказание. Комиссия не учла то, что я не был инициатором драки. Начал не я и моя команда, а другие. Этот момент не учли, а учли только концовку", - сказал Нурмагомедов.

"Меня наказали на сумму в 10 раз больше, чем его наказали, это отношение не только ко мне, но и к нашей стране в целом. Спорт должен быть без политики. В отношении к нашим бойцам и атлетам чувствовалась политика. Раньше я этого не чувствовал, а теперь почувствовал", - добавил он.

Нурмагомедов отметил, что не будет просить об уменьшении срока своего наказания.

"Мне сказали, что я могу сократить дисквалификацию, снявшись в социальных роликах. Пусть сам штат Невада проводит то, что я провожу, пусть хотя бы сделают один процент от того, что сделал я. Они легализовали наркотики, азартные игры... Мне дали штраф, я его отбуду его и вернусь. Они вынесли решение и показали свое отношение ко мне. Я никакого отношения к их социальным роликам не имею, сниматься в них не буду", - заявил боец.

"Я не изменил своей позиции в отношении своих братьев и друзей, которых тоже наказали. Пока они не выйдут в октагон, не выйду и я", - добавил он.

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Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе 6 октября 2018 года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Массовая потасовка между командами россиянина и ирландца произошла после боя. Нурмагомедов выскочил за пределы октагона, попытавшись ударить одного из членов команды ирландца в ответ на оскорбления. В результате несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией, а традиционные интервью и демонстрацию чемпиона с титулом решено было не проводить.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение о дисквалификации Нурмагомедова на девять месяцев и выплате штрафа в $500 тыс. Дисквалификация действует с 6 октября 2018 года. Его оппонент Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на $50 тыс.

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Теги: Хабиб Нурмагомедов

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