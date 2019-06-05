Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в мае в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела, однако, отмечает Bloomberg, неизвестно, сделано ли это по ходатайству истца или по соглашению сторон.

Bloomberg не смог получить комментарий ни от одной из сторон.

В марте газета The New York Times сообщила, что итальянский футбольный клуб "Ювентус" не будет участвовать в Международном кубке чемпионов в США летом 2019 года, так как футболиста могут в любой момент задержать в рамках расследования дела.

В 2018 году бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Кроме того, якобы футболист заплатил ей $375 тысяч за молчание. Роналду согласился на дачу показаний полиции в связи с расследованием дела.