Поиск

Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в мае в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела, однако, отмечает Bloomberg, неизвестно, сделано ли это по ходатайству истца или по соглашению сторон.

Bloomberg не смог получить комментарий ни от одной из сторон.

В марте газета The New York Times сообщила, что итальянский футбольный клуб "Ювентус" не будет участвовать в Международном кубке чемпионов в США летом 2019 года, так как футболиста могут в любой момент задержать в рамках расследования дела.

В 2018 году бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Кроме того, якобы футболист заплатил ей $375 тысяч за молчание. Роналду согласился на дачу показаний полиции в связи с расследованием дела.

Криштиану Роналду

Новости по теме

Новости

В новом контракте Нурмагомедова с UFC назвали потенциального соперника бойца

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

ЧМ-2018

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу
Чемпионат мира по хоккею

Вячеслав Быков: российскому хоккею не стоит копировать финский стиль игры

Вячеслав Быков: российскому хоккею не стоит копировать финский стиль игры

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Хачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Футболисты сборной России забили шесть мячей в ворота "Чертаново"

Футбольные еврокубки-2018/19

Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Два россиянина попали в десятку лучших по итогам "Джиро д'Италия"

Два россиянина попали в десятку лучших по итогам "Джиро д’Италия"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');