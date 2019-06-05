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Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон
Леннарт Юханссон
Фото: Reuters

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Скончался бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон, сообщает шведская газета Aftonbladet.

"Бывший президент УЕФА скончался во вторник вечером после непродолжительного периода болезни", - говорится в сообщении.

Юханссону было 89 лет.

Шведский футбольный союз подтвердил информацию о кончине функционера.

Швед занимал должность с 1990 по 2007 год, после его сменил француз Мишель Платини.

В то же время он также занимал должность вице-президента Международной футбольной ассоциации (ФИФА).

футбол УЕФА

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