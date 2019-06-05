Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Скончался бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон, сообщает шведская газета Aftonbladet.
"Бывший президент УЕФА скончался во вторник вечером после непродолжительного периода болезни", - говорится в сообщении.
Юханссону было 89 лет.
Шведский футбольный союз подтвердил информацию о кончине функционера.
Швед занимал должность с 1990 по 2007 год, после его сменил француз Мишель Платини.
В то же время он также занимал должность вице-президента Международной футбольной ассоциации (ФИФА).