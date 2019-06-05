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Инфантино переизбран президентом ФИФА

Инфантино переизбран президентом ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал Инфантино в ходе своего выступления.

Швейцарский функционер Инфантино будет занимать пост до 2023 года. Он возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

Ранее пост занимал Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.

футбол ФИФА Джанни Инфантино

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