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Путин вручил главе ФИФА Орден Дружбы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вручил главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино Орден Дружбы.

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Орден президент ФИФА получил в четверг в Екатерининском зале Кремля, где Путин вручает государственные награды выдающимся россиянам и ряду иностранных граждан.

Среди них – президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джованни Инфантино. Он получил Орден Дружбы.

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Вручение главе ФИФА госнаграды Путин анонсировал еще в феврале. "Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас Орденом Дружбы РФ", - сказал тогда Путин на встрече с Инфантино.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля прошлого года. Победителем турнира стала сборная Франции. Национальная команда России впервые в истории дошла до четвертьфинала.

Владимир Путин футбол ФИФА Джанни Инфантино

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