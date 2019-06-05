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Буффон покинул ПСЖ

Буффон покинул ПСЖ
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".

Как сообщается на сайте ПСЖ, клуб решил не продлевать с 41-летним голкипером контракт, срок действия которого истекает 30 июня.

Чемпион мира-2006 Буффон пришел в ПСЖ перед стартом сезона-2018/19. Вместе с парижским клубом завоевал звание чемпиона Франции.

Впрочем, в ПСЖ он приходил с большим количеством титулов, заработанных прежде всего в туринском "Ювентусе". Здесь он 11 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Цвета "Ювентуса" Буффон защищал с 2001 по 2018 года, а взрослую карьеру начал в итальянской "Парме", где провел с 1995 по 2001 год. С "Пармой" он по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.

За сборную Италии Буффон выступал с 1997 по 2018 годы. Причем в национальной команде дебютировал в игре против сборной России в рамках отборочного матча ЧМ-1998. Через 20 лет сборная Италии проиграла Швеции в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 в России, в результате чего Буффон не смог выступить на турнире в России.

Франция футбол Джанлуиджи Буффон ПСЖ Пари Сен-Жермен

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