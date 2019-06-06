Американка Анисимова выбила румынку Халеп из "Ролан Гаррос"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Аманда Анисимова нанесла поражение румынке Симоне Халеп в четвертьфинале турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже.

Результат встречи – 6:2, 6:4 в пользу Анисимовой. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Таким образом, действующая победительница "Ролан Гаррос" третья ракетка мира Халеп выбыла из дальнейшей борьбы.

Что касается вышедшей в полуфинал Анисимовой, до "Ролан Гаррос"-2019 дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема ранее 17-летняя спортсменка не добиралась. На турнирах Большого шлема она дебютировала в 2017 году. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 51-е место – наивысшее на данный момент в своей карьере.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Анисимова сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая в 1/4 финала победила американку Мэдисон Кис – 6:3, 7:5.