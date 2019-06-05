Дебют Хачанова в четвертьфинале Большого шлема перенесен на сутки
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже объявили о переносе матчей, которые должны были пройти в среду, на сутки.
Соответствующее решение было принято из-за непрекращающегося дождя.
Как сообщается на сайте турнира, билеты, приобретенные на матчи среды, будут действительны в четверг. Либо же их можно будет сдать (и получить деньги обратно).
Rain, rain go away 🙄#RG19 pic.twitter.com/vTAlnnatWj— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2019
В среду должны были пройти четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночном разряде.
Россиянин Карен Хачанов, на турнирах Большого шлема дальше четвертого круга ранее не проходивший, должен был сыграть с австрийцем Домиником Тимом. Кроме того, в четверг вместо среды лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
В женском турнире в четверг американка Мэдисон Кис встретится с австралийкой Эшли Барти, действующая победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп – с представляюще й США Амандой Анисимовой.
Часть четвертьфиналов прошла во вторник. Швейцарец Роджер Федерер победил своего соотечественника Стэна Вавринку, испанец Рафаэль Надаль (действующий победитель турнира) – японца Кея Нисикори. Среди женщин британка Йоханна Конта выиграла у американки Слоан Стивенс, чешка Маркета Вондроушлова – у хорватки Петры Мартич.
"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.
Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.
В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.