Поиск

Дебют Хачанова в четвертьфинале Большого шлема перенесен на сутки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже объявили о переносе матчей, которые должны были пройти в среду, на сутки.

Соответствующее решение было принято из-за непрекращающегося дождя.

Как сообщается на сайте турнира, билеты, приобретенные на матчи среды, будут действительны в четверг. Либо же их можно будет сдать (и получить деньги обратно).

В среду должны были пройти четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночном разряде.

СпортХачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлемаХачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлемаЧитать подробнее

Россиянин Карен Хачанов, на турнирах Большого шлема дальше четвертого круга ранее не проходивший, должен был сыграть с австрийцем Домиником Тимом. Кроме того, в четверг вместо среды лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

В женском турнире в четверг американка Мэдисон Кис встретится с австралийкой Эшли Барти, действующая победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп – с представляюще й США Амандой Анисимовой.

Часть четвертьфиналов прошла во вторник. Швейцарец Роджер Федерер победил своего соотечественника Стэна Вавринку, испанец Рафаэль Надаль (действующий победитель турнира) – японца Кея Нисикори. Среди женщин британка Йоханна Конта выиграла у американки Слоан Стивенс, чешка Маркета Вондроушлова – у хорватки Петры Мартич.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.

теннис Ролан Гаррос

Новости по теме

Новости

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина"

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

В новом контракте Нурмагомедова с UFC назвали потенциального соперника бойца

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

ЧМ-2018

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');