Дебют Хачанова в четвертьфинале Большого шлема перенесен на сутки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже объявили о переносе матчей, которые должны были пройти в среду, на сутки.

Соответствующее решение было принято из-за непрекращающегося дождя.

Как сообщается на сайте турнира, билеты, приобретенные на матчи среды, будут действительны в четверг. Либо же их можно будет сдать (и получить деньги обратно).

В среду должны были пройти четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночном разряде.

Россиянин Карен Хачанов, на турнирах Большого шлема дальше четвертого круга ранее не проходивший, должен был сыграть с австрийцем Домиником Тимом. Кроме того, в четверг вместо среды лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

В женском турнире в четверг американка Мэдисон Кис встретится с австралийкой Эшли Барти, действующая победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп – с представляюще й США Амандой Анисимовой.

Часть четвертьфиналов прошла во вторник. Швейцарец Роджер Федерер победил своего соотечественника Стэна Вавринку, испанец Рафаэль Надаль (действующий победитель турнира) – японца Кея Нисикори. Среди женщин британка Йоханна Конта выиграла у американки Слоан Стивенс, чешка Маркета Вондроушлова – у хорватки Петры Мартич.

"Ролан Гаррос" (Открытый чемпионат Франции) в 2019 году проходит с 20 мая по 9 июня.

Действующим победителем "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, в общей сложности этот турнир покорялся ему рекордные 11 раз.

В женском одиночном разряде "Ролан Гаррос" в прошлом году выиграла румынка Симона Халеп. Среди женщин чаще всех его победительницей становилась американка Крис Эверт – семь раз.