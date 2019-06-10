Колобков заявил, что восстановлению ВФЛА в международной ассоциации помешала кампания в СМИ

Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр спорта России Павел Колобков не исключил, что на решение Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики повлияли публикации в западных СМИ о том, что отстраненные за допинг врачи и тренеры продолжают работать с российскими спортсменами.

"У меня ощущения, что это (решение Совета ИААФ - ИФ) было сделано под влиянием массированной информационной кампании. В последние дни в западных СМИ выходили такие статьи", - сказал Колобков.

"Если были бы вопросы, то ИААФ могло было бы обратиться в РУСАДА или в ВАДА, и все вопросы могли были быть сняты в результате переговоров. Информация же вышла 4- 5 июня, когда уже не было времени", - добавил он.

Колобков отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в курсе ситуации и ведет свое расследование.

"В РУСАДА об этом знали, но они не усматривают в этом нарушения правил. Они готовят предъявить обвинения ряду спортсменов, которые сотрудничали с этими тренерами", - сказал министр.

Региональные легкоатлетические федерации могут понести наказание, если будет выявлено, что они сотрудничали с дисквалифицированными за допинг врачами и тренерами. "Если такое было, то не исключаю лишение аккредитаций ряда региональных федераций. Мы изучаем каждый конкретный случай. К концу месяца это расследование мы доведем до конца", - сказал Колобков.

При этом он отметил, что все отстраненные ранее за нарушение антидопинговых правил тренеры и врачи больше не работают с российскими легкоатлетами. "Все дисквалифицированные тренеры и специалисты не получают государственных средств, не работают со спортсменами и не присутствуют на тренировках", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что "любой специалист или член федерации, который с ними контактирует, может быть подвержен санкциям".

"Была информация, что некоторые тренеры преподают в частных вузах, но к нам это не имеет отношения", - добавил министр.

9 июня Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Для восстановления ВФЛА в правах была составлена "дорожная карта".