ЦСКА продлил контракт с лучшим игроком "Финала четырех" Евролиги

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с американским игроком Уиллом Клайберном.

"Форвард Уилл Клайберн (29 лет, 201 см) подписал с нашим клубом новый трехлетний контракт", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Клайберн перешел в ЦСКА в 2017 году после дебютного сезона в Евролиге в составе турецкой "Дарюшафаки" и сразу зарекомендовал себя как универсальный баскетболист, способный играть практически на любой позиции как в нападении, так и в защите. В форме армейцев он добился очевидного прогресса, на второй сезон добившись роста основных статистических показателей (c 11,6 до 13,6 очка, с 5,9 до 6,8 подбора) и индивидуального признания (первая символическая пятерка Евролиги)", - отмечается в сообщении.

"Яркое и эффективное выступление Уилла в "Финале четырех" принесло команде чемпионский титул, а самому игроку звание MVP турнира. В паре главных матчей года Клайберн набирал 19,5 очка, делал 5,0 подбора и 1,5 передачи, при этом реализовал 7 из 10 трехочковых", - подчеркивается в тексте сообщения.

Баскетболист отметил, что восхищен карьерой в ЦСКА.

"Эти два года меня многому научили, и нам удалось выполнить поставленные задачи. Мы выиграли и Евролигу, и Лигу ВТБ. Это был отличный год, и я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов. Здорово, что ЦСКА как организация хочет, чтобы я остался, и я намерен сполна насладиться своим выступлением за команду", - сказал он.

В мае нынешнего года баскетболисты ЦСКА выиграли Евролигу, в июне - Единую лигу ВТБ.