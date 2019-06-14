Российская шахматистка Горячкина выиграла турнир претенденток в Казани

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Горячкина досрочно обеспечила себе победу на турнире претенденток, который проходит в Казани.

В пятницу Горячкина в 12-м туре сыграла вничью с экс-чемпионкой мира Тань Чжунъи (Китай) и в турнирной таблице стала недосягаема для соперниц.

В матче за звание чемпионки мира Горячкина сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд соревнования составит 500 тысяч евро.