Тотти покинул "Рому"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти объявил об уходе из клуба, где он занимал пост директора после завершении игровой карьеры.

С соответствующим заявлением 42-летний Тотти выступил на специальной пресс-конференции в понедельник.

Тотти на протяжении своей профессиональной карьеры - с 1992 по 2017 год - выступал за "Рому", здесь был капитаном клуба. С "Ромой" по итогам сезона-2000/01 стал чемпионом Италии. Кроме того, он - двукратный обладатель Кубка Италии (2006/07 и 2007/08).

С 1998 по 2006 год он защищал цвета сборной Италии, в составе которой стал чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2000 году.