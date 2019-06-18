Названа дата проведения матча РПЛ "Спартак" - ЦСКА

Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей первых восьми туров чемпионата страны-2019/20.

Согласно графику, первое московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА запланировано на 19 августа. Это будет матч шестого тура чемпионата, он пройдет на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и стартует в 20:00 мск.

Первый матч чемпионата пройдет 12 июля в Туле, в нем примут участие местный "Арсенал" и московское "Динамо". Начало игры – 20:00 мск.

Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит", обладателями серебра и бронза в чемпионате-2018/19 стали соответственно "Локомотив" (Москва) и ФК "Краснодар".

Началу чемпионата будет предшествовать матч за Суперкубок России, в котором чемпион "Зенит" сыграет с обладателем Кубка России "Локомотивом". Игра пройдет 6 июля на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" им. Л. Яшина". Начало – 19:00 мск.