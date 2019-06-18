Поиск

Названа дата проведения матча РПЛ "Спартак" - ЦСКА

Названа дата проведения матча РПЛ "Спартак" - ЦСКА
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей первых восьми туров чемпионата страны-2019/20.

Согласно графику, первое московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА запланировано на 19 августа. Это будет матч шестого тура чемпионата, он пройдет на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и стартует в 20:00 мск.

Первый матч чемпионата пройдет 12 июля в Туле, в нем примут участие местный "Арсенал" и московское "Динамо". Начало игры – 20:00 мск.

Действующим чемпионом России является петербургский "Зенит", обладателями серебра и бронза в чемпионате-2018/19 стали соответственно "Локомотив" (Москва) и ФК "Краснодар".

Началу чемпионата будет предшествовать матч за Суперкубок России, в котором чемпион "Зенит" сыграет с обладателем Кубка России "Локомотивом". Игра пройдет 6 июля на "ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо" им. Л. Яшина". Начало – 19:00 мск.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции

Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише

Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише

Футболист Булыкин пойдет самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму

Футболист Булыкин пойдет самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде

Глушаков усомнился, что останется в "Спартаке"

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Федор Емельяненко продолжит карьеру, подписав новый контракт с Bellator

Федор Емельяненко продолжит карьеру, подписав новый контракт с Bellator

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Кубка Америки по футболу

Россия поднялась на 43-е место рейтинга ФИФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');