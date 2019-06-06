Высшая школа экономики помогла РПЛ составить календарь на сезон-2019/20

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Календарь чемпионата России по футболу на сезон-2019/20 составлен при содействии лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"Мы обратились к научному сообществу, поскольку реализовать эти задачи с учетом массы ограничений можно только при помощи математического алгоритма подбора вариантов. Очень рады, что именно российский университет – ВШЭ – подготовил решение, которое отвечает нашим задачам", – приводятся слова главы РПЛ Сергея Прядкина.

Прядкин отметил, что календарь чемпионата "должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, основного вещателя, спонсоров".

"Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы", - отметил он.

Удалось распределить топовые матчи

Для составления расписания матчей РПЛ на будущий сезон лаборатория НИУ ВШЭ разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Это участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.

"Кроме того, важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения", - отмечается в сообщении пресс-службы турнира.

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин отметил, что с помощью алгоритма удалось "равномерно распределить по сезону топовые матчи, чтобы в одном туре не случалось сразу два, а то и больше знаковых для лиги событий, а в каких-то турах их не было совсем".

Алгоритм и штрафные баллы

"Реализацию метода можно описать так: на первом этапе мы переводим на математический язык равенств и неравенств все ограничения, заданные клубами и лигой, - рассказал заведующий лаборатории НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев.- Для каждого ограничения мы задаем штрафные баллы, которые получает расписание, если в нем данное ограничение нарушается. После этого задача сводится к поиску календаря, для которого штрафные баллы будут минимальны".

"При этом оптимизация перебора разных вариантов достигается за счет отказа от рассмотрения календарей, набирающих заведомо неоптимальный "штраф", – объяснил Дагаев.

📆 Общее собрание Премьер-Лиги согласовало календарь РПЛ на сезон 2019/20!



📺 Презентация календаря состоится уже сегодня на телеканале МАТЧ ТВ в 23:40#РПЛ — Российская Премьер-Лига (@rfpl) June 6, 2019

Календарь чемпионата России на следующий сезон будет презентован в четверг в 23:40 мск на телеканале "Матч ТВ"