Поиск

Высшая школа экономики помогла РПЛ составить календарь на сезон-2019/20

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Календарь чемпионата России по футболу на сезон-2019/20 составлен при содействии лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

СпортДюков заявил, что переход на систему осень-весна не изменил российский футболДюков заявил, что переход на систему осень-весна не изменил российский футболЧитать подробнее

"Мы обратились к научному сообществу, поскольку реализовать эти задачи с учетом массы ограничений можно только при помощи математического алгоритма подбора вариантов. Очень рады, что именно российский университет – ВШЭ – подготовил решение, которое отвечает нашим задачам", – приводятся слова главы РПЛ Сергея Прядкина.

Прядкин отметил, что календарь чемпионата "должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, основного вещателя, спонсоров".

"Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы", - отметил он.

Удалось распределить топовые матчи

Для составления расписания матчей РПЛ на будущий сезон лаборатория НИУ ВШЭ разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Это участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.

"Кроме того, важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения", - отмечается в сообщении пресс-службы турнира.

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин отметил, что с помощью алгоритма удалось "равномерно распределить по сезону топовые матчи, чтобы в одном туре не случалось сразу два, а то и больше знаковых для лиги событий, а в каких-то турах их не было совсем".

Алгоритм и штрафные баллы

"Реализацию метода можно описать так: на первом этапе мы переводим на математический язык равенств и неравенств все ограничения, заданные клубами и лигой, - рассказал заведующий лаборатории НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев.- Для каждого ограничения мы задаем штрафные баллы, которые получает расписание, если в нем данное ограничение нарушается. После этого задача сводится к поиску календаря, для которого штрафные баллы будут минимальны".

"При этом оптимизация перебора разных вариантов достигается за счет отказа от рассмотрения календарей, набирающих заведомо неоптимальный "штраф", – объяснил Дагаев.

Календарь чемпионата России на следующий сезон будет презентован в четверг в 23:40 мск на телеканале "Матч ТВ"

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Американка Анисимова выбила румынку Халеп из "Ролан Гаррос"

Клубы согласились расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд

Клубы согласились расширить Российскую премьер-лигу до 18 команд
Лига наций УЕФА

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций УЕФА

Буффон покинул ПСЖ

Буффон покинул ПСЖ

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Марадона призвал МЮ нанять его главным тренером

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина"

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');