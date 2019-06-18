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Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы
Россиянка Мария Шарапова
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.

В стартовом раунде соревнования она победила представительницу Словакии Викторию Кужмову – 7:6 (10:8), 6:0. Продолжительность игры составила 1 час 31 минуту.

Это была первая встреча соперниц в рамках официальных турниров.

В настоящее время Шарапова занимает 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Кужмова – 46-е.

Этим матчем Шарапова прервала 4,5-месячную паузу. В последний раз она участвовала в официальной игре на турнире в Санкт-Петербурге в конце января. Там она вышла во второй круг, но снялась с соревнования из-за травмы плеча. По аналогичной причине вынуждена была отказаться от участия в ряде других турниров.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Во втором круге турнира в Мальорке она сыграет с победительницей пары Анжелик Кербер (Германия) – Исалипн Бонавентюр (Бельгия).

теннис Мария Шарапова

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