Экс-футболиста МЮ оштрафовали за участие в ставках

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига оштрафовала на 8 тысяч фунтов стерлингов одного из владельцев "Салфорд Сити " Пола Скоулза, который в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года сделал 140 ставок, сообщает The Mirror.

Кроме денежного штрафа Скоулз получил предупреждение от лиги о недопустимости делать ставки в будущем.

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" сам признался в том, что сделал 140 ставок в указанный выше период, при этом с 2014 года он занимал пост директора клуба "Салфорд Сити" (в настоящее время выступает в Лиге 2 - четвертый по силе футбольный дивизион Англии). На результаты матчей этой команды ставки он не делал.