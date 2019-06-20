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ПСЖ установил цену 300 млн евро за трансфер Неймара

ПСЖ установил цену 300 млн евро за трансфер Неймара
Неймар
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Французский клуб "Пари Сен-Жермен" установил цену в размере 300 млн евро за трансфер бразильского футболиста Неймара до завершения контракта в 2022 году, сообщает газета Le Parisien.

Таким образом, отмечает газета, переход футболиста в другой клуб практически невозможен из-за слишкой высокой цены, но в то же время ПСЖ сообщает, что к расторжению контракта они готовы.

Бразилец Неймар стал игроком "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года. Тогда за его трансфер клуб заплатил 222 млн евро, а игрок был назван самым дорогим футболистом в мире.

Неймар ПСЖ

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