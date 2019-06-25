Россия завоевала пять медалей в очередной день Европейских игр

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены сборной России завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали в очередной соревновательный день Европейских игр в Минске.

Теперь в активе российской команды 53 медали – 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых. С этими показателями она продолжает лидировать в общем зачете.

На втором месте располагается Белоруссия (14, 9, 18), на третьем – Грузия (6, 5, 9).

В пятерку лучших также входят Украина (5, 8, 6) и Италия (5, 4, 3).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревновании принимают участие спортсмены из 50 стран.