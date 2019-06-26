В Госдуме выступили за отмену лимита на легионеров в футболе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что выступает за отмену лимита на легионеров в российском футболе.

"Лично склоняюсь в сторону сторонников отмены лимита. Пусть наши игроки конкурируют, добиваются, доказывают свою состоятельность, превосходят противника на голову", - сказал Дегтярев журналистам в среду.Ранее исполком РФС утвердил новый формат лимита на легионеров - "8 иностранцев + 17 россиян".

Новый лимит вступит в силу с сезона-2020/21. По формуле "8+17" команда Российской премьер-лиги может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча.

В сезоне-2014/15 в главном дивизионе действовал лимит "семь плюс четыре" - в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, остальные четыре (как минимум) - россияне. К следующему чемпионату России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют и в настоящее время. При этом число легионеров в заявке на сезон не ограничивается.