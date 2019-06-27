Экс-наставник "Спартака" Каррера оценил вероятность трудоустройства в ЦСКА

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера не видит себя в качестве наставника столичного ЦСКА.

"Я бы никогда не пошел туда. ЦСКА - исторический соперник "Спартака", и я бы никогда не предал красно-белых болельщиков", - сказал Каррера в интервью ITASportPress.

При этом он озвучил желание продолжить карьеру в каком-либо другом российском клубе.

"Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня прекрасная память об этой огромной нации, где я также получил хорошие результаты с личной точки зрения. Я жду звонков, но до сих пор нет контактов", - сказал Каррера.

Массимо Каррера пришел в "Спартак" перед стартом сезона-2016/17 в качестве тренера по работе с защитниками. В начале чемпионата был уволен главный тренер Дмитрий Аленичев, чей пост занял Каррера и привел "Спартак" к золоту чемпионата России.

Работе Карреры в "Спартаке" предшествовала деятельность в тренерском штабе туринского "Ювентуса" и сборной Италии.

Из "Спартака" Каррера был уволен в октябре 2018 года, с тех пор ни в одном клубе он не работал.